Ramsey e o golo frente ao Lokomotiv: «Já pedi desculpa ao Cristiano Ronaldo»

Um enorme frango do guarda-redes do Lokomotiv e a dúvida: golo foi de Ronaldo ou Ramsey?

Aaron Ramsey assinou o golo 'a meias' com Cristiano Ronaldo na vitória da Juventus , quarta-feira, na deslocação ao terreno do Lokomotiv. E no final do encontro, o médio galês falou sobre o assunto, revelando já ter pedido desculpa ao internacional português, que assim não conseguiu juntar mais mais 'vítima' à sua lista.Ronaldo bateu livre direto que o guardião adversário não conseguiu segurar e Ramsey encostou para o fundo das redes: "Tenho sentimentos contraditórios sobre o golo, pensei que o guarda-redes estivesse mais perto de mim e instintivamente coloquei a bola para dentro, mas já pedi desculpa ao Ronaldo por isso. São coisas que acontecem de forma muito rápida em campo... ", afirmou ao 'Esporte Interativo'.