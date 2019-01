Ramsey já tem acordo com a Juventus mas acordo de cavalheiros trava 'festa'

Aaron Ramsey será jogador da Juventus na próxima temporada, avança o 'Tuttosport'. O acordo é dado como fechado entre o clube italiano e o médio inglês, que se juntará a Cristiano Ronaldo em Turim no próximo verão. O mesmo jornal avança que, apesar de o acordo estar confirmado entre as partes, o anúncio da transferência a custo zero só será feito no final da época, por respeito ao Arsenal.Esta é, aliás, a mesma atitude que os bianconeri tiveram para com o Liverpool quando se tratou da chegada de Emre Can a Turim. O médio alemão assinou com o emblema italiano em janeiro de 2018, mas o acordo só se tornou oficial no verão seguinte, dias antes da chegada de Cristiano Ronaldo a Itália. A estratégia da Juventus em não querer tornar oficial o negócio passa pela vontade de manter relações sãs com o clube onde ainda milita Ramsey, que, até final da temporada, terá ainda de disputar partidas de exigência máxima sob comando de Unai Emery.A chegada de Ramsey constitui mais um passo firme na vontade dos dirigentes bianconeri de se aproximarem do estatuto mundial de emblemas como Real Madrid, Barcelona ou Manchester United. A Juventus não pretende apenas um assalto à Liga dos Campeões nesta temporada: a ideia é tornar essa disputa constante, através da contratação de jogadores de qualidade internacional reconhecida, de forma a tornar o plantel mais competitivo e versátil. Contudo, afastam-se da política gastadora associada aos três emblemas referidos, procurando fechar jogadores que representem negócios inteligentes e pouco dispendiosos.