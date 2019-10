Ramsey sobre Ronaldo: «É uma pessoa normal»

Aaron Ramsey, médio galês, abandonou o Arsenal no verão passado e rumou à Juventus para se juntar a Cristiano Ronaldo e companhia, sob o comando técnico de Maurizio Sarri.





Ramsey, de 28 anos, falou sobre o primeiro encontro com Cristiano Ronaldo e de como o craque português o surpreendeu. "É como toda a gente, muito simpático", revelou em entrevista à BBC Sport."Claro que é um dos melhores de sempre neste jogo, mas ele é um homem normal", salientou e sobre o primeiro encontro com o português acrescentou: "Quebrou o gelo de imediato e fez-me sentir como se tivesse a falar com outra pessoa qualquer."