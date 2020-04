Ranieri ofereceu ovos da Páscoa e prendas aos jogadores da Sampdoria

Claudio Ranieri, técnico da Sampdoria, decidiu mimar os seus jogadores nesta altura festiva do ano que, face à pandemia do novo coronavírus, está a ser vivida de forma bem diferente um pouco por todo o Mundo.

O treinador italiano ofereceu ovos da Páscoa e prendas personalizadas aos seus atletas, de acordo com o jornal de Génova 'Il Secolo XIX'. Segundo a publicação, Ranieri entrou em contacto com uma pastelaria da cidade e encomendou um ovo de chocolate que foi depois entregue na casa de cada jogador.

Mas os filhos mais pequenos dos craques também tiveram direito a presentes do carismático técnico, que quis assim alegrar os seus homens e respetivas famílias nestes tempos difíceis de isolamento social.

Segundo o mesmo jornal, Ranieri foi o único treinador da Serie A a ter este gesto para com os seus jogadores, procurando também mantê-los motivados para atingirem os objetivos do clube no que ainda resta da temporada.

Recorde-se que a Sampdoria ocupa o 16.º lugar da liga italiana após disputar 25 jornadas, estando um ponto acima da zona de despromoção.