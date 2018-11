Recorde à vista de Cristiano Ronaldo

A Juventus caiu pela primeira vez esta temporada na última jornada da Liga dos Campeões - derrota (1-2) com o United -, mas o pequeno tombo pode agora dar lugar à passagem à ronda seguinte com sabor especial para... CR7.

Desde logo, terá Ronaldo motivado para alcançar novo recorde: o avançado já marcou a 32 equipas diferentes na Champions e pode hoje incluir o Valencia como a 33ª presa, igualando o ex-colega Raúl nesse aspeto. O desafio de hoje marca ainda um reencontro de João Cancelo com o Valencia.

"Vai ser um jogo especial para mim, que estive lá três anos. O Valencia tem bons jogadores e será um adversário complicado", disse o lateral-direito, em conformidade com o seu treinador. "Tem de haver respeito pelo Valencia. Só perdeu um jogo nos últimos 10 encontros e isso fala por si", assumiu Allegri, destacando o momento de CR7, com quem conta para superar Guedes e companhia: "Está a fazer muitas coisas. Não marca só golos, também assiste. Tem o nível de qualidade que nos permitiu dar um passo à frente no nosso jogo."

Perante os seus adeptos, os bianconeri necessitam apenas de um empate na receção ao Valencia, que chega a Turim com a corda à volta do pescoço. Ainda assim, Marcelino Toral, que não deverá poder contar com Piccini e Cheryshev (lesionados), mostrou-se "confiante": "Vamos enfrentar um dos candidatos a vencer a Champions, mas não vamos pensar nisso. Estamos num bom momento e esperamos impor a nossa intensidade."