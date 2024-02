Reformulação à vista? Inter, Juventus e Milan querem reduzir número de equipas na Serie A

Rivais em campo, Inter Milão, Juventus e AC Milan foram esta sexta-feira aliados quando se sentaram à mesa com a Federação Italiana de Futebol (FIGC). Segundo informações avançadas hoje pela agência noticiosa 'ANSA.it', representantes destes três dos maiores emblemas do desporto italiano estiveram reunidos com Gabriele Gravina, presidente do organismo que tutela o futebol naquele país, para sublinharem o facto de serem a favor da redução do número de equipas que atuam na Serie A. Atualmente, são 20 as equipas que participam na primeira divisão, um número que, segundo estes três emblemas, deveria reduzir para 18.





Presentes nesta reunião com o líder federativo italiano estiveram Giuseppe Marotta (diretor-executivo do Inter Milão), Francesco Calvo (administrador da Juventus), Maurizio Scanavino (diretor-executivo da Juventus) e também Paolo Scaroni (presidente do AC Milan), que em conjunto apresentaram esta iniciativa em vésperas da Assembleia Geral da Serie A, agendada para a manhã desta segunda-feira em Milão, sendo que no próximo dia 11 de março também está agendada uma Assembleia Extraordinária da FIGC, marcada com o objetivo de se delinear uma reformulação na estrutura do futebol italiano.Apesar de Inter Milão, Juventus e AC Milan serem unânimes quanto no que diz respeito à redução do número de equipas no campeonato, a verdade é que, tal como informa hoje a 'ANSA.it', grande parte dos outros clubes que atuam no primeiro escalão não estão a favor desta iniciativa.Os próximos dias serão determinantes para o futuro do futebol italiano.