Regresso à casa de partida? Onana pode voltar ao... Inter de Milão

Andre Onana, de 27 anos, está a viver um tremendo pesadelo em Old Trafford. Chegou ao Manchester United como escolha pessoal do treinador Erik ten Hag, a troco de 52 milhões de euros, mas continua sem se afirmar na baliza red devils, acumulando erros e momentos menos positivos.

E a pressão por parte dos adeptos é de tal ordem, que há quem diga que a direção do clube inglês até equaciona uma saída no mercado de janeiro. Curiosamente, o Inter de Milão, que o vendeu à turma inglesa, olha para a possibilidade com... carinho.

Quem o garante é Giuseppe Marotta, CEO do gigante italiano: "Tudo pode acontecer no futebol. O Onana teve um impacto imediato e muito positivo quando chegou do Ajax a custo zero. Agora as coisas não lhe estão a correr bem. Teremos de aguardar..."