Salvatore Aronica, que também jogou no Nápoles até 2013, é igualmente acusado de manter relações com estas pessoas. Foram também denunciados dirigentes do Nápoles.





No caso de Reina, explica a 'Gazzetta dello Sport' que acusações se baseiam no facto de ter mantido "inapropriadas relações de amizade" com Gabriele Esposito, já condenado por criminalidade organizada, e os seus irmãos, Francesco e Giuseppe, donos da Eurobet. Reina terá ido de férias com os irmãos e terá utilizado automóveis de alta cilindrada, propriedade de Gabriele Esposito, concedendo-lhe, em contrapartida, acesso a áreas restritas do estádio do Nápoles.No caso de Cannavaro, que jogou no Nápoles até 2014 e que veste a camisola do Sassuaolo desde 2015, manterá relações de amizade com Gabriele Esposito e os seus irmãos desde 2009. O jogador terá tentado vender através deles um relógio avaliado em 400 mil euros "de procedência duvidosa", segundo a investigação, além de ter tentado obter do Nápoles bilhetes que seriam destinados às pessoas do clã.