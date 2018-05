Continuar a ler

Na mesma investigação concluiu-se que alguns dirigentes do Nápoles, como Giovanni Paolo De Matteis, Luigi Cassano e Alessandro Forisamo, facultaram bilhetes aos Esposito. Pelos mesmos factos estão também investigados os clubes, Nápoles, Sassuolo e Palermo.O jornal Gazzetta dello Sport refere que Reina terá mantido "inapropriadamente relações de amizade" com Gabriele Esposito, já condenado por crime organizado, e os seus irmãos Francesco e Giuseppe, proprietários de uma casa de apostas, a Eurobet.Aronica e Paolo Cannavaro também terão estado envolvidos em atividades com os irmãos Esposito.Na mesma investigação concluiu-se que alguns dirigentes do Nápoles, como Giovanni Paolo De Matteis, Luigi Cassano e Alessandro Forisamo, facultaram bilhetes aos Esposito.

Pepe Reina, do Nápoles, e Paolo Cannavaro, do Sassuolo, estão entre os jogadores denunciados perante a Comissão de Disciplina da federação italiana de futebol (FIGC) por alegadamente terem contacto com pessoas ligadas à Camorra, a máfia napolitana.Segundo a imprensa italiana, Reina e Cannavaro, além de Salvatore Aronica (antigo futebolista do Nápoles e do Palermo), foram envolvidos nas investigações da Direção Antimáfia de Nápoles, que passou a informação para a FIGC.

Autor: Lusa