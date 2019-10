Ribery 'apanha' três jogos de castigo por empurrões a árbitro assistente

O avançado da Fiorentina Franck Ribéry foi suspenso por três jogos, por empurrar o árbitro assistente no final do desafio da nona jornada da Liga italiana de futebol, diante da Lazio, anunciou esta segunda-feira a comissão disciplinar.





Além de falhar as partidas frente a Sassuolo, Parma e Cagliari, o jogador francês, que ingressou esta temporada no conjunto de Florença, proveniente dos alemães do Bayern Munique, foi multado em 20.000 mil euros pelo "comportamento desrespeitoso".No encontro em que o conjunto romano venceu por 2-1, Ribéry foi substituído por Kevin-Prince Boateng à passagem do minuto 75, tendo empurrando posteriormente, por duas vezes, o árbitro assistente e recebido o cartão vermelho direto.