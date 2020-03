Ribéry doa 50 mil euros aos hospitais de Florença

Franck Ribéry pendurou as chuteiras em dezembro do ano passado mas a ligação a Itália continuou. O antigo internacional francês foi instado a ajudar os hospitais de Florença ao abrigo da campanha '"Força e Coração - Juntos pela vitória mais importante' e não teve dúvidas, doando 50 mil euros para combater a mortalidade crescente por causa do novo coronavírus.





A organização ligou a Ribéry que acedeu a ser solidário e apenas precisou de cinco minutos: ouviu a explicação e a doação chegou logo a seguir. Sublinhe-se que o objetivo da campanha é atingir os 500 mil euros para os estabelecimentos de saúde de Careggi e Santa Maria Nuova. Ao todo, os italianos já amealharam mais de 420 mil euros.O antigo extremo, de 36 anos, acabou a carreira precisamente ao serviço da Fiorentina, clube natural de Florença, depois de 12 temporadas seguidas no Bayern Munique.Ao todo, Itália já conta 35.713 casos positivos de covid-19 e as mortes ascendem a 2.978.