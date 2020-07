Ribéry foi assaltado e pondera deixar a Fiorentina: «A minha família vem primeiro»

Franck Ribéry defrontou ontem o Parma e quando chegou a casa viu que a residência tinha sido assaltada. O jogador francês da Fiorentina, de 37 anos, escreveu depois uma mensagem nas redes sociais, dizendo que vai pensar sobre o seu futuro. Em Itália diz-se que pode deixar Florença.





"Quando regressei da vitória diante do Parma fui para casa. Esta 'casa' em Itália, um país onde decidi continuar a minha carreira depois de tantos anos bonitos em Munique. E isto foi o que descobri...", escreveu o jogador, que partilhou imagens do estado em que ficou a residência."Sim, a minha mulher perdeu algumas malas, algumas jóias, nada que fosse essencial. O que mais me choca é esta sensação de impotência, não quero isto! Graças a Deus que a minha mulher e os meus filhos estavam em segurança, em Munique, mas como podemos ter confiança hoje em dia?", questiona o médio.E prossegue: "Vamos sentir-nos bem aqui depois do que aconteceu? Não preciso de procurar milhões, temos tudo o que precisamos, graças a Deus, mas eu sempre persegui a bola porque é a minha paixão. Paixão ou não, a minha família vem primeiro e vamos tomar as decisões necessárias para o nosso bem-estar", concluiu.