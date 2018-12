Ricardo Chéu deixa FC Rieti

Ricardo Chéu pediu a demissão do FC Rieti, equipa do 3.º escalão do futebol italiano. A decisão foi tomada depois do triunfo por 4-0 frente ao Matera Calcio. Termina assim a experiência de seis meses do treinador português no futebol transalpino."Foi difícil, muito difícil mas foi uma experiência enriquecedora", disse Ricardo Chéu, frisando que deixa a equipa "numa posição tranquila do campeonato" e "de consciência tranquila de um grande trabalho feito"."Tinha mais um ano de contrato mas os valores humanos e profissionais falaram mais alto para a minha saída de livre vontade", explicou.