Roberto Mancini renova e vai manter-se na seleção italiana até 2026

A menos de um mês do arranque do Europeu a federação italiana renovou o contrato de Roberto Mancini até 2026. O selecionador transalpino recebe assim, um voto de confiança antes do Euro'2020, que começa a 11 de junho.





"Queríamos dar continuidade ao nosso trabalho", disse o presidente da federação, Gabriele Gravina. "Além de queremos ganhar um troféu, há um projeto em que estamos a trabalhar.""O Mancini tem vindo a trabalhar de forma brilhante nos últimos dois anos e dar continuidade a este projeto era uma obrigação da federação, por respeito aos nossos adeptos", acrescentou o líder federativo.O selecionador também se mostrou "muito feliz" com o acordo. "Agradeço à federação e ao presidente Gravina. É um momento bonito. Não é fácil vencer, mas estamos a fazer um trabalho que está a dar frutos, temos muitos jovens para apostar. A esperança é que este trabalho dê frutos muito rapidamente, mesmo que às vezes tenhamos de esperar um pouco mais. Montámos uma grande equipa, mas também precisamos de um pouco de sorte para vencer. Queremos mostrar trabalho no Campeonato da Europa e criar boas as bases para Mundial", referiu Mancini.