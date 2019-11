Roma à venda por 800 milhões de euros

Depois de a Roma ter confirmado estar a negociar com vários investidores, surgem agora notícias de que o James Pallotta, proprietário do clube treinado por Paulo Fonseca, fixou o preço de venda em 800 milhões de euros. O grupo Friedkin já se manifestou interessado, mas, avança o ‘Il Messaggero’, a Mayoola for Investmentes, da família real do Qatar, bem como a Qatar-Sports Investments (que detém o PSG) estarão também na corrida.