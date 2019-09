Roma baniu adepto racista "para o resto da vida"

A Roma cortou o mal pela raiz! Baniu o adepto que tinha ofendido racialmente Juan Jesus através de uma mensagem direta enviada no Instagram.





"O episódio foi reportado à Polícia. Também foi apresentada uma queixa na rede social em relação à conta do prevaricador. O responsável será banido dos jogos da Roma para o resto da vida", podia ler-se no comunicado emanado pelo clube de Paulo Fonseca. Alvo de ofensas raciais depois da derrota com a Atalanta – chamaram-no de macaco e disseram que devia estar num zoológico –, Juan Jesus reagiu através das redes sociais. "Roma! Toda a gente sabe o que se deve fazer com um adepto deste género. Tenho orgulho naquilo que sou", vincou o defesa brasileiro de 28 anos.A Roma irá defrontar amanhã o Lecce e Paulo Fonseca não poderá contar com Spinazzola, uma vez que o defesa se debate com problemas musculares numa coxa.