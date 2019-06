Roma cancela estágio de pré-temporada

A Roma, orientada pelo treinador português Paulo Fonseca, cancelou o estágio de pré-temporada, que deveria ocorrer entre sábado e 7 de julho, em Pinzolo, anunciou esta quarta-feira o clube."Esta não foi uma decisão fácil de tomar e, após conversas com com o treinador e o departamento, decidimos adiar o início da preparação da pré-época para assegurar que os nossos jogadores vão estar na melhor forma possível para o primeiro jogo da temporada", afirmou o diretor executivo dos romanos, Guido Fienga, citado pelo clube.Os giallorossi pediram desculpa à localidade de Pinzolo e, em especial, aos seus adeptos, disponibilizando-se para compensar os que reservaram alojamentos na região de Val Rendena durante o período do estágio.O clube acrescentou que os trabalhos de pré-temporada dos romanos vão decorrer em Trigoria, e que a agenda destes vai ser divulgada nos próximos dias, atendendo à "incerteza na data do primeiro jogo oficial da época".Em causa está uma eventual desclassificação do AC Milan da Liga Europa, que poderá fazer com que os romanos disputem a segunda pré-eliminatória da prova, em 25 de julho e 01 de agosto.Paulo Fonseca assinou um contrato válido por duas temporadas com o clube da capital italiana, depois de ter conquistado três títulos de campeão ucraniano ao serviço do Shakhtar Donetsk.