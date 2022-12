Roma de José Mourinho vence Casa Pia em jogo particular disputado em Albufeira

A Roma, orientada por José Mourinho, venceu esta segunda-feira, por 1-0, o Casa Pia, da Liga Bwin, no segundo dos três jogos particulares dos italianos durante o estágio em Albufeira, no Algarve.



O golo do extremo El Shaarawy, aos 34 minutos, deu o triunfo ao conjunto do técnico português, que, apontado nos últimos dias pela imprensa portuguesa como possibilidade para suceder a Fernando Santos no cargo de selecionador, continuou em silêncio para a comunicação social, mas não fugiu ao contacto com os adeptos antes da partida, para autógrafos e 'selfies'.

Os lisboetas apresentaram-se com a grande maioria dos jogadores mais utilizados ao longo da primeira metade da temporada, em que se afirmaram como a equipa revelação da Liga (quinto lugar), além de ainda estarem envolvidos na Taça de Portugal.

Já a Roma, sexta no campeonato italiano, manteve cinco elementos do onze utilizado no desaire frente aos espanhóis do Cádiz (3-0), na sexta-feira, no primeiro encontro do estágio, que a partir de terça-feira já contará com o internacional português Rui Patrício, depois da sua participação no Mundial2022.

Zalewski e Rafael Martins ameaçaram nos primeiros minutos com remates para fora e, com os italianos mais ativos, o central Ibanez, na sequência de livre, cabeceou para o interior da baliza de João Bravim, mas em posição de fora de jogo, aos 10 minutos.

A Roma, com manifesto ascendente durante grande período da primeira parte, teve os lances mais perigosos, nomeadamente pelo italiano de origem egípcia El Shaarawy, o mais ativo no ataque 'romano', que depois da meia hora perdeu Pellegrini por lesão.

O extremo desperdiçou duas excelentes oportunidades, aos 15 e 19, ambas após erros defensivos dos 'casapianos', mas abriu o ativo aos 34, com um remate em zona frontal, já dentro da área.

Perto do intervalo, o avançado italiano Zaniolo, servido por El Shaarawy, falhou incrivelmente o 2-0, permitindo a defesa de João Bravim no duelo 'cara a cara'.

O treinador do Casa Pia operou oito alterações ao intervalo, mantendo apenas um central e dois laterais, e a sua equipa ganhou mais assertividade na posse de bola até aos 60 minutos, perante uma Roma que apareceu mais desmotivada.

A equipa de Filipe Martins, que aos 64 minutos tirou Godwin do campo depois de o extremo ter visto cartão amarelo por entrada dura sobre Zaniolo, não teve, porém, grandes oportunidades para visar a baliza de Svilar e, até final, não conseguiu anular a desvantagem.

O Casa Pia volta ao Algarve em 28 de dezembro para defrontar o Portimonense, em partida da 14.ª ronda da I Liga.

Quanto ao estágio da Roma no Algarve, encerra na quinta-feira com um embate frente ao Waalwijk, décimo classificado na liga principal dos Países Baixos.

Jogo disputado no Estádio Municipal de Albufeira.

Roma-Casa Pia, 1-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, El Shaarawy, 34 minutos.

Equipas:

- Roma: Svilar, Mancini, Smalling, Ibañez, Çelik, Bryan Cristante, Bove, Zalewski, Pellegrini, Zaniolo e El Shaarawy. Jogaram ainda Matic, Kumbulla, Spinazzola, Tammy Abraham e Shomurodov.

Treinador: José Mourinho.

- Casa Pia: João Bravim, Lucas Soares, João Nunes, Vasco Fernandes, Zolotic, Lelo, Ângelo Neto, Afonso Taira, Romário Baró, Diogo Pinto e Rafael Martins. Jogaram ainda Ricardo Batista, Léo Bolgado, Godwin, Kuni, Fernando Varela, Cuca, Yan Eteki, Clayton, Fereira, Derick Poloni, Vitó e Rogério Fernandes.

Treinador: Filipe Martins.

Árbitro: Ricardo Baixinho (AF Lisboa).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Godwin (64) e Léo Bolgado (90+1).

Assistência: Cerca de 300 espetadores.