Roma e Inter vão retirar patrocínio das camisolas

As camisolas da Roma e do Inter vão deixar de ter o nome do patrocinador Digitalbits. De acordo com a imprensa italiana, os dois clubes avançam com esta medida já este fim de semana devido à falta de pagamento por parte da empresa norte-americana especializada em criptomoeda. O acordo previa o pagamento de uma tranche até ao final de março, o que não aconteceu.





No caso da Roma, os jogadores deverão entrar hoje em campo com a sigla SPQR na frente da camisola, numa referência ao nome da república romana na antiguidade: do latim Senatus Populus Que Romanus (O Senado e o Povo Romano).