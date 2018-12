Roma estabelece acordo inédito no futebol italiano com o Twitter

A Roma estabeleceu um acordo inédito para o futebol italiano com o Twitter, que poderá divulgar jogos em direto e conteúdos exclusivos do clube naquela plataforma da rede social na internet.O acordo faz parte de uma estratégia desenvolvida há um ano pelo Twitter, com o objetivo de enriquecer e potenciar a rede social."A Roma tornou-se no primeiro clube italiano a selar um acordo de colaboração com o Twitter. O acordo dos giallorossi representa uma novidade absoluta no futebol italiano", indicou o clube italiano.Esta ligação vai permitir a publicação de entrevistas e conteúdos exclusivos dos treinos da equipa, no dia a dia do clube, que é o terceiro emblema italiano mais seguido na rede social (1.720.000 seguidores), atrás de Juventus e AC Milan.A nível mundial, o Twitter já conta com parcerias com a Liga norte-americana (MLS) e com a Liga Nacional de futebol americano.A Roma, terceira classificada na Série A, a 14 pontos da líder Juventus, é a adversária do FC Porto nos oitavos de final da Liga dos Campeões, e vai receber os dragões em 12 de fevereiro de 2019, jogando a segunda mão no Porto, a 6 de março.