Roma incrédula com decisão do governo: «É quase como se não confiassem em nós...»

A decisão governamental em alargar o período de proibição de treinos das equipas de futebol até 18 de maio não parece ter sido bem recebida no seio do desporto rei italiano. Incrédulo com a decisão, o chefe médico da Roma fala mesmo numa medida "incompreensível", que no seu entender mostra até desconfiança por parte das autoridades em relação ao futebol do país.





"A última determinação do governo apanhou-nos de surpresa. É incrível como o futebol está a ser tratado em comparação com outros desportos. É quase como se não confiassem em nós para retomar os treinos com as medidas de segurança... É incompreensível o futebol não ser considerado neste momento quando o objetivo é o regresso gradual à atividade física. Estamos prontos para voltar a trabalhar à porta fechada, mantendo o distanciamento social e sem grandes grupos", frisou Andrea Causarano, chefe médico da Roma, à ANSA.