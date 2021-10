Roma-Milan: Golo de antologia de Rafael Leão anulado por fora de jogo

Zlatan Ibrahimovic continua a deixar pinceladas de grande qualidade individual no relvado do Olímpico de Roma. Depois de fazer o golo inaugural do Roma-Milan com recurso de uma autêntica 'bomba', o avançado sueco deu início àquele que seria um golo de antologia de... Rafael Leão.





One of the best goals that never was?!



Ibrahimovic’s chest down and Rafael Leao’s scoop over Rui Patricio + header (but offside)



Zlatan’s impact on Leao since moving to San Siro is clear to see. Rafael oozing confidence.#RomaMilan



pic.twitter.com/f65goa59Sg