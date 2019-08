Roma renova com o turco Cengiz Under

O avançado internacional turco Cengiz Under prolongou até 2023 o contrato com a Roma, treinada pelo português Paulo Fonseca, anunciou esta quinta-feira o clube da liga italiana.





"Cheguei há dois anos a Roma e, desde então, tenho cada vez mais estima por esta cidade. É um momento muito feliz. Agradeço ao clube a oportunidade que me dá de realizar o sonho de continuar a jogar na Roma", afirmou Under.O jogador turco, de 22 anos, foi contratado pela Roma ao Basaksehir em 2017, tendo disputado 64 jogos e marcado 14 golos em representação do clube da capital italiana, pelo qual atingiu as meias-finais da Liga dos Campeões na época 2017/18.