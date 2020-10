Roma também quer Diogo Dalot

Depois de uma proposta do Milan, recusada pelo Manchester United, para o empréstimo de Diogo Dalot, Record sabe que a Roma também está interessada no jogador português.





Informações em Itália dão conta da vontade da equipa treinada por Paulo Fonseca em ter o lateral por empréstimo, mas o Manchester United prefere a saída de Dalot em definitivo. Aliás, foi precisamente por essa razão que o clube inglês recusou a proposta do Milan, sendo que os 'rossoneri' ainda não desistiram totalmente do jogador.Do ponto de vista do jogador,apurou que a prioridade sempre foi afirmar-se em Inglaterra. No entanto, dada a pouca utilização, Diogo Dalot, de 21 anos, admite a saída para poder jogar com regularidade.