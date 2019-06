Roma tenta convencer Paulo Fonseca com salário anual de 2,5 milhões de euros

Depois de três temporadas de sucesso no Shakhtar Donetsk, clube no qual conquistou três títulos ucranianos, Paulo Fonseca poderá estar bastante próximo de dar o salto para uma das principais ligas do Mundo e logo para um clube histórico.





Segundo o 'Corriere dello Sport', o empresário Jorge Mendes, agente que gere a carreira do técnico, estará em negociações avançadas para assumir o comando da Roma, havendo já em cima da mesa uma proposta concreta de três anos, com um salário por cada época de 2,5 milhões de euros.Nada estará fechado por agora, até porque Fonseca tem contrato por mais uma temporada com o Shakhtar, mas do lado dos ucranianos parece haver abertura para libertar o técnico um ano antes do previsto inicialmente, pelo que tudo se perfila para que haja fumo branco nos próximos dias.