Romelu Lukaku foi premiado com um prémio especial, em memória de Giacinto Facchetti, no âmbito do 'Festival dello Sport', um evento da 'Gazzetta dello Sport'. O avançado belga do Inter foi depois protagonista de uma longa conversa com um jornalista do jornal desportivo italiano, onde abriu o livro e falou de vários temas, incluindo a infânica difícil...





O pai, ex-futebolista, foi uma grande referência. "Disciplina e mentalidade foram coisas que me ensinou todos os dias, tanto no treino como na vida. Ter respeito pelos outros, cumprimentar, olhar as pessoas nos olhos... coisas que são muito simples mas que me ajudam todos os dias", recordou o jogador, que falou também com carinho da mãe. "Quando o meu pai deixou de ser profissional eu tinha uns seis anos e a minha mãe foi diagnosticada com diabetes. Passámos alguns anos difíceis. Como a minha mãe não tinha dinheiro, trabalhava em restaurantes e eu e o meu irmão íamos ter com ela depois dos jogos. Os meus pais não comiam à noite para que eu e o meu irmão pudéssemos comer."De cada vez que marca um golo Lukaku desenha com as mãos a letra 'A', para o dedicar à mãe, Adolphine. "Porque sem ela não seria quem sou hoje", reconhece.O avançado sempre trabalhou para ser jogador profissional. "Eu e o meu irmão conseguimos cumprir esse sonho, tudo o que fazíamos fora de casa era com bola. Tivemos a sorte de ter os nossos pais connosco para nos ajudar a conseguir o que conseguimos na vida."Lukaku chegou ao Inter proveniente do Manchester United, no verão de 2019. "Desde que estou em Milão todas as pessoas que conheci sempre me demonstraram muito amor. Em Itália senti de imediato o calor dos adeptos, quando marquei um golo ao Lecce fiquei feliz e agradeci. Recebo muitas mensagens de agradecimento através do Instagram e do Twitter."Quando lhe perguntam que pessoas gostaria de conhecer Lukaku revela: "O meu sonho era conhecer Kobe Bryant, mas também gostava de conhecer Mandela e o rapper Tupac Shakur."