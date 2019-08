Ronaldo aconselha Dybala a rumar ao Manchester United

Cristiano Ronaldo está mesmo em todas! A imprensa britânica garante que o internacional português está a ter um papel decisivo na transferência de Paulo Dybala para o Manchester United, que levará Romelu Lukaku a fazer o caminho inverso.

De acordo com o ‘Daily Mail’, CR7 aconselhou Dybala, companheiro na equipa italiana, a mudar de ares através de uma conversa mantida no WhatsApp. Ronaldo aprovou a mudança do colega para Old Trafford, recordando que se tornou num campeão durante o período que vestiu a camisola dos red devils, entre 2003 e 2009.

E tem razão porque, nessa altura, Ronaldo ‘só’ conquistou três ligas inglesas, uma Taça de Inglaterra, duas Taças da Liga, uma Supertaça inglesa, uma Liga dos Campeões e um Campeonato do Mundo de Clubes.

E esta pode não ser a única troca da Juve neste defeso. A saída de João Cancelo rumo ao Man. City ainda está em cima da mesa e deve envolver Danilo, para além de uma verba monetária.