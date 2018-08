Continuar a ler

"Vai lavar a boca!"



O central vai ter de reconquistar os adeptos da Juve, existindo uma parte significativa deles que não lhe perdoa a deserção para o Milan na época transata, muito menos a forma exuberante como celebrou o golo apontado à Vecchia Signora a 31 de março. "Vai lavar a boca! Estamos aqui para ver o Ronaldo, onde é que está o Ronaldo?". A questão foi colocada aos gritos por vários fãs que se deslocaram ao Continassa, o centro de treinos do heptacampeão de Itália. A essa hora, Cristiano treinava-se afincadamente com Bentancur, Cuadrado, Dybala e Douglas Costa. Não há tempo a perder para quem está a duas semanas da estreia oficial pela Juventus...

Ronaldo é o melhor jogador do Mundo e, como tal, tem um enorme poder de atração. Não se limita a potenciar a venda de camisolas, constitui também um chamariz para outros craques. Quem não gostaria de atuar na sua equipa? Profundo admirador de CR7, Bonucci regressa agora à Juventus, após um ano no Milan, e vai ter a oportunidade de concretizar um sonho. "Ronaldo é o melhor jogador que já enfrentei. Tem todas as características de um campeão. Messi tem mais talento, um talento quase sobrenatural, mas Cristiano ‘construiu-se’ a ele próprio, tornando-se num jogador enorme. Qualquer um ficaria feliz por jogar com ele", confessou o central, em julho de 2017.Bonucci está desde ontem em Turim, tendo cumprido os testes médicos e rubricado um contrato de cinco épocas (2023). Vai ganhar 5,5 M€ por ano, ou seja, menos 2 M€ do que auferia no Milan. A Vecchia Signora tem dois anos para pagar 35 M€ ao Milan pelo central, embora o negócio envolva ainda as transferências de Higuaín e Caldara para o clube sedeado no Giuseppe Meazza. "Era difícil imaginar que isto ia acontecer. Mas sucedeu! É fantástico! O dia tem sido emocionante, sinto-me empolgado. Turim e a Juventus são a minha casa, estou feliz por ter voltado", vinca Bonucci.

Autor: Nuno Pombo