Ronaldo com a bateria carregada

Ronaldo tem as baterias completamente carregadas para a segunda metade da época, período em que, segundo Allegri, o astro vai ter de ser gerido a régua e esquadro por causa do anunciado regresso à Seleção Nacional.

"Ele precisava de descansar após quatro meses de competição. Agora é tempo de enfrentar a parte mais importante da temporada. Há que ter em conta que vai voltar a representar Portugal, algo que não sucedeu no final de 2018. Há que resguardá-lo mais, gerir melhor a sua situação para que esteja bem aquando da discussão dos objetivos", diz o técnico da Juventus, não adiantando se o vai lançar de início no duelo com o Bolonha, a contar para a Taça de Itália.

Eleito pela 13ª vez para a Equipa do Ano da UEFA, CR7 não parece afetado pelo último desenvolvimento do ‘caso Mayorga’ [polícia de Las Vegas pediu-lhe que enviasse amostras de ADN]. "Aparenta estar calmo", conta Allegri.

Cancelo só na Supertaça

O regresso de Cancelo ao ativo vai ter lugar no jogo de 4ª feira com o Milan para a Supertaça. O lateral não atua desde 7 de dezembro por ter sido operado ao joelho direito, tendo passado o período festivo a trabalhar no posto médico.

A vecchia signora está já a preparar a próxima época. Ramsey, médio do Arsenal, vai assinar um contrato de 5 anos após a Supertaça, estando a Juve a tentar que a transferência se efetive em janeiro e não apenas em julho. Em rota de colisão com Solari, técnico do Real Madrid, o médio ofensivo Isco deve ser o próximo alvo do campeão italiano, que pondera ainda trocar Douglas Costa por Pogba.