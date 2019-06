Ronaldo destaca números de 2018/19 e não tem dúvidas: «Que temporada inesquecível!»

Já a cumprir o período de férias antes do regresso à ação para a nova temporada, Cristiano Ronaldo deixou nas redes sociais uma mensagem em jeito de balanço do que fez em 2018/19, na qual aproveitou também para agradecer todo o apoio que lhe foi dado, tanto pelos adeptos da Juventus como pelos portugueses."Que temporada inesquecível! Novas experiências, um clube gigante, uma cidade entusiasmante, recordes batidos e mais três títulos. Quero agradecer a todos os adeptos da Juventus pela forma incrível como me receberam em Itália. São uma peça bem importante das nossas vitórias. Obrigado também aos meus fãs um pouco por todo o Mundo e particularmente aos portugueses, por nos terem ajudado a conseguir mais uma histórica vitória para Portugal. Terão sempre um lugar especial no meu coração", começou por escrever o avançado, que em seguida elencou os registos e conquistas da temporada.- Golo decisivo na Supertaça Italiana- Conquista da Serie A, prémio de melhor marcador e 21 golos marcados- Conquista da Liga das Nações e um hat-trick- Primeiro jogador a atingir as 100 vitórias e os 125 golos na Liga dos Campeões- Primeiro jogador a conquistar dez troféus da UEFA- Primeiro jogador a marcar em todas as fases finais de provas de seleções: Mundial, Europeu, Taça das Confederações e Liga das Nações- Primeiro jogador a marcar em dez fases finais de provas de seleções de forma consecutiva"Vemo-nos em breve. Juntos vamos continuar a lutar por novas e fantásticas conquistas. Estou a contar convosco", finalizou.