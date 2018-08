Cristiano Ronaldo: «Tenho a certeza que Cristianinho vai ser igual a mim»

Cristiano Ronaldo concedeu uma entrevista à plataforma online Dazn, da qual se tornou embaixador, onde abordou alguns aspetos da sua vida privada. O jogador da Juventus conta que nem sempre é fácil ser quem é, mas que os filhos são a sua principal motivação."Não é fácil, mas eu gosto da pressão, faz parte do meu trabalho, é preciso saber lidar com isso, faz parte do facto de ser CR7. Os meus filhos são lindos e aprendo algo de novo com eles todos os dias. Sorriem quando estou com eles, adoro estar com eles... Os mais novos começam agora a dizer as primeiras palavras, a andar... É uma fase espectacular, eles são a minha maior motivação. É por eles que me levanto, que treino arduamente e que tento ser bem-sucedido todos os dias. Sou um sortudo", contou o jogador.O filho mais velho, Cristianinho, quer ser como o pai. "Ele é muito competitivo, é como eu quando era criança. Não gosta de perder, vai tornar-se igualzinho ao pai, tenho a certeza absoluta. Gostava que fosse futebolista porque penso que ele tem essa paixão. É explosivo, rápido, tem boa técnica e um bom remate. Mas não vou pressioná-lo..."