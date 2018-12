Ronaldo enfrenta missão (im)possível

Cristiano Ronaldo tem apenas o jogo de hoje, frente à Sampdoria, para chegar à meta dos 50 golos no ano civil de 2018, registo que tem alcançado desde 2011. Neste momento, depois do golo apontado à Atalanta, o avançado da Juventus necessita de fazer, pelo menos, um hat trick no último encontro do ano, referente à 19ª jornada da Serie A. Na ronda passada, CR7 marcou a sair do banco, mas desta vez vai regressar ao onze, conforme revelou o técnico Massimiliano Allegri. "Dybala está bem, assim como o Mandzukic, e Ronaldo está de volta ao onze", assumiu, e ainda deixou um alerta: "Tenho boas alternativas no banco, amanhã [hoje] vai ser um longo dia e se não desbloquearmos as coisas rápido, o jogo pode complicar-se."

CR7 tem mais uma missão impossível entre mãos, mas o internacional português está mais do que habilitado para atingir este objetivo. Ao longo da carreira, já marcou três ou mais golos num só jogo em 50 ocasiões (43 no Real Madrid, uma no Man. United e seis na Seleção Nacional).

Cortar racismo na raiz

Na conferência de antevisão do desafio com a Samp, o treinador da Juventus acredita que só se extingue o problema do racismo nos estádios de futebol, partindo da base, ou seja começando nas escolas. Depois dos insultos racistas a Koulibaly, central do Nápoles, em San Siro, Allegri exige ação. "Não basta falar, tem de se agir. É a única forma, mas eu sou treinador, há entidades com poder de decisão e todos esperamos que se tomem medidas para prevenir este problema", salientou.