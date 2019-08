Ronaldo está a recuperar e Sarri tem pneumonia

Cristiano Ronaldo continua a ser a grande dúvida na frente de ataque da Juventus para o embate diante do Parma de Bruno Alves na jornada que marca o arranque do campeonato italiano. O internacional português, de 34 anos, prossegue a recuperação de uma lesão no adutor da perna direita e tem estado à margem do resto do plantel bianconero, sendo submetido a treino específico de modo a estar fisicamente disponível no sábado.

A conjuntura do campeão italiano não augura nada de bom. Depois de ver o craque português de fora com queixas físicas, agora é a vez de Maurizio Sarri, técnico da Vecchia Signora, estar afastado por problemas de saúde. O treinador italiano, de 60 anos, foi diagnosticado, durante o dia de ontem, com uma pneumonia, não tendo orientado o treino de ontem.

Ainda o ‘caso Mayorga’

De acordo com a TMZ, a defesa de Cristiano Ronaldo admitiu que o avançado da Juventus pagou 375 mil dólares [340 mil euros], em 2010, para que Kathryn Mayorga não avançasse com uma queixa sobre uma alegada violação sexual. "Cristiano Ronaldo pagou à queixosa a quantia de 375 mil dólares e ambas as partes concordaram com a confidencialidade do caso", pode ler-se no documento revelado pelo site norte-americano.