Ronaldo ainda treina com os restantes cinco internacionais da Juventus que também estiveram no Mundial 2018, mas as primeiras sessões de trabalho revelam já uma química especial do português com... Paulo Dybala. A imprensa italiana é unânime em apontar esta como a nova dupla de ataque da Juventus e não foi por acaso que, há algumas semanas, quando foi noticiado o interesse do Liverpool em Dybala, Allegri se viu obrigado a falar para rejeitar qualquer hipótese de perder o prodígio argentino, de 24 anos.

Chegam juntos aos treinos, fazem exercícios em conjunto e parecem já ter uma ligação forte: o elevado nível de Ronaldo pode fazer disparar Dybala para um patamar mais elevado. A verdade é que até a imprensa argentina ‘vibrou’ com esta "nova amizade" como o jornal ‘Olé’ lhe chamou: "Que companheiro, Cristiano!" Já a imprensa italiana não tem dúvidas em afirmar que Allegri já está a ganhar com esta nova conexão entre aqueles que deverão ser os dois avançados titulares da renovada Juventus, uma vez que Higuaín já não faz parte dos planos bianconeri para o futuro.

Num vídeo partilhado nas redes sociais, foi possível ver Ronaldo a lançar bolas para Dybala rematar com o pé direito, enquanto estava deitado de lado no chão. E, na Argentina, consideram ser "curioso" que Ronaldo esteja a ficar próximo de Dybala, o qual é considerado o grande ‘rival’ de... Lionel Messi na seleção da Argentina. Especulações à parte, o certo é que o entendimento entre CR7 e Dybala parece estar a ganhar força nos primeiros dias da nova aventura do internacional português, de 33 anos, numa altura em que o plantel ainda não se reuniu com os mundialistas. Com a saída de Higuaín para o Milan (ver secundária), Ronaldo, que jogou com El Pipita no Real Madrid, já aproveitou para travar novas amizades: a potência do português pode mesmo fazer disparar o enorme talento de Dybala.

Recorde no YouTube

O impacto CR7 nota-se em todas as vertentes: dos 18,3 milhões de visualizadores no YouTube do clube nos primeiros seis meses do ano, a Juve passou a 36,3 milhões só em julho! Assim, bateu Barcelona (31,9) e Real Madrid (24,4).