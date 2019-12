Ronaldo já está em Riade

A cumprir a tradição dos últimos anos, a Supertaça italiana é disputada em dezembro e fora do país. A campeã Juventus, de Cristiano Ronaldo, e a Lazio, vencedora da Taça, vão lutar pelo troféu de 2019 em Riade, capital da Arábia Saudita.

A vecchia signora já viajou ontem para o Médio Oriente, com uma comitiva de 24 jogadores, inclusive Chiellini, capitão de equipa, que apesar de ainda não estar completamente recuperado da lesão que o assombra, pediu para viajar com os restantes companheiros. O guarda-redes Szczesny e Alex Sandro, lateral-esquerdo ex-FC Porto, estão totalmente recuperados e à disposição do treinador Maurizio Sarri.

Os bianconeri lançaram uma edição especial das camisolas para este jogo, com os nomes dos jogadores em árabe e as de Ronaldo, Dybala e Chiellini já esgotaram.