Ronaldo não esquece Zidane: «Fazia-me sentir especial»

Cristiano Ronaldo teceu rasgados elogios a Zinedine Zidane numa entrevista à plataforma DAZN. O internacional português da Juventus recorda que o francês, que foi seu treinador no Real Madrid, sempre lhe deu muita confiança.





"A confiança que um jogador precisa não depende exclusivamente dele. Depende também das pessoas que o rodeiam, dos jogadores, do treinador. Tens de sentir que és uma peça crucial no grupo e o Zidane fazia-me sentir especial. A minha forma de jogar não mudou, continuei o mesmo jogador, mas ele ajudou-me muito, valorizo-o muito. Já era fã dele, mas depois de ter sido meu treinador fiquei ainda mais. Pela sua forma de ser, pela forma como fala e orienta a equipa, pela forma como me tratava", explicou Ronaldo."O Zidane sempre me disse 'Cris, tem calma, este jogo descansas, quem vai fazer a diferença és tu. Sempre confiou em mim e foi sempre muito honesto comigo. É por isso que vou levar a amizade dele sempre no coração. Foi um grande treinador para mim", acrescentou.