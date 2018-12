Ronaldo não facilita

Existem dois encontros que qualquer adepto da Juventus recusa perder: contra Inter e frente ao Torino. E Cristiano Ronaldo reforçou essa ideia antes do dérbi de Turim. Ainda na ressaca da segunda derrota da época da Juve, CR7 mostrou não aceitar perder o ‘Derby della Mole’. "Um dos miúdos funcionários na nossa loja disse-me ‘Por favor ganha, senão a minha avó fica mesmo mal...’ e percebi que os fãs recusam perder com Inter e Torino. Não gosto de perder e um dérbi é para ganhar", realçou Cristiano.Facto é que os bianconeri só perderam uma vez nos últimos 26 dérbis da cidade e contarão com o português em busca do topo dos melhores marcadores da Serie A. Está só a um golo de Piatek e terá de se despachar, pois Allegri prometeu dar em breve descanso a Cristiano Ronaldo. "Vai falhar um dos três encontros entre Roma, Atalanta e Sampdoria", disse o técnico da Juve. "Falei com ele e disse-lhe que num desses três vai ficar de fora", revelou na antevisão, justificando o facto por existirem depois duas partidas importantes - Taça de Itália contra Bolonha, a 12 de janeiro, e Supertaça com Milan, a 16 desse mês. Porém, mesmo que falhe um jogo, Ronaldo continuará a ser o elemento da Juventus com mais minutos jogados.Em vésperas do dérbi, Pasquale Bruno, antigo defesa de Juventus (1987-1990) e Torino (1990-1993), disse como se trava Ronaldo: "Gostava de o tapar. Não o largaria e até cotovelos e mãos na boca usava", frisou sobre um jogador que "fez bem à liga italiana".