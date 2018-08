Ronaldo posto à prova

Cristiano Ronaldo estreou-se sem golos pela Juventus e a imprensa italiana não tardou a lembrar que o futebol italiano é bem diferente do espanhol, desde logo no que diz respeito ao acerto defensivo. Os transalpinos são conhecidos pela primazia que dão ao aspeto defensivo e, por isso, CR7 terá de caprichar para começar a fazer o gosto ao pé na Liga italiana.

Para tal, o internacional português, de 33 anos, tem já no sábado a chance de se juntar à lista de marcadores, e logo frente à Lazio, de Ciro Immobile, um dos seus principais concorrentes ao prémio de melhor marcador na Serie A. No encontro, da 2ª jornada, com a equipa dos portugueses Bruno Jordão e Pedro Neto, Cristiano tentará imitar um antigo Bola de Ouro da Juventus, Platini, que fez o primeiro golo no campeonato ao fim de dois jogos, feito igual ao de Maradona que ‘só’ marcou no segundo encontro pelo Nápoles.

Motivação de sobra para o atual melhor do Mundo, que conta, além do mais, com o apoio dos novos colegas. "O Cristiano é um grande jogador e trouxe uma qualidade incrível à nossa equipa. Não marcou na estreia, mas vai fazê-lo muito em breve", realçou o guardião Szczesny, citado pela ‘Gazzetta dello Sport’, sobre o arranque em branco do avançado.

De olho no ‘Capocannoniere’

O melhor marcador da Serie A é apelidado de ‘Capocannoniere’ e, como é seu apanágio, Ronaldo quererá ser o artilheiro em Itália, à imagem do que fez em Espanha e Inglaterra. Para atingir essa meta terá motivação extra, já que pode bater o recorde de golos da Serie A (36), pertencente a Higuaín, em 2016, no Nápoles, e Rossetti, em 1929, no ‘Gran’ Torino.

À primeira vista, o desafio parece atingível para CR7 que, além de chegar de uma época em que teve a média de um golo por jogo, já registou 41 golos (2010/11) e 48 tentos (2014/15) em ligas, e procura ainda a 5ª Bota de Ouro da carreira.

Velocíssimo Weah

Ronaldo ficou em branco na estreia bianconera e tem agora 13 matadores estrangeiros mais rápidos a faturar na Serie A. Para ficar entre os 20 mais velozes, terá de marcar à Lazio antes dos 62 minutos e relegar... Maradona para fora desse lote. Já George Weah foi supersónico...





A exibição sem golos diante do Chievo pode ter custado a Cristiano Ronaldo uma estreia menos auspiciosa do que seria expectável, mas nem por isso o avançado, de 33 anos, deixou más indicações na imprensa transalpina, já que fez parte do onze da jornada da SkyItalia. Com a pontuação de 7,5 dada pelos italianos, Ronaldo faz dupla de ataque com Dzeko (Roma), numa formação em que Alejandro Gómez, da Atalanta, teve o melhor registo (9,8).Massimiliano Allegri deverá fazer ligeiras mudanças táticas frente à Lazio em relação ao jogo de estreia, apostando num 3x5x2, em detrimento do 4x2x3x1 (em que Ronaldo atuou sozinho na frente), ganhando CR7 um parceiro na frente. Assim, Mandzukic e Dybala são as opções equacionadas para coadjuvar Ronaldo no ataque, com a imprensa italiana a dar conta de que o croata, de 32 anos, partirá na frente na corrida pelo lugar no onze.A chegada de Cristiano Ronaldo à Juventus teve impacto a todos os níveis, colocando em alerta a concorrência da heptacampeã italiana, que terá tarefa difícil para conquistar o scudetto. Ainda assim, os adversários Allan, do Nápoles, e Florenzi, da Roma, relativizam o impacto do português na Juve. "Ronaldo? Não me preocupa que seja adversário", disse o italiano, de 27 anos, enquanto o brasileiro considerou que Ronaldo "é importante e dá qualidade à Juventus, mas um jogador sozinho não vence a liga".