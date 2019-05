Ronaldo poupado para a Seleção

A última jornada da Serie A não tinha grande história para a Juventus, além de ver se Cristiano Ronaldo conseguiria chegar ao topo dos melhores marcadores da Liga, mas essa dúvida já está dissipada. O avançado português não vai atuar na derradeira jornada da competição e quem o confirmou foi mesmo Massimiliano Allegri. Fernando Santos, esse, terá ficado grato...

Para a deslocação à Sampdoria, o técnico italiano esclareceu que o onze dos bianconeri não vai contar com Ronaldo nem com Cancelo e explicou que o motivo se prende com a final four da Liga das Nações. "Ronaldo não vai estar. Descansará com vista aos compromissos da sua seleção na Liga das Nações e é justo que outros jogadores tenham oportunidades", garantiu Allegri, assegurando ainda que Pinsolgio renderá o lesionado Szczesny na baliza e que Dybala e Kean serão titulares no ataque.

Recorde-se que Ronaldo perde a oportunidade de conquistar o troféu de melhor marcador da Serie A, pois termina com 21 golos, menos cinco do que Quagliarella, avançado da Sampdoria, que pode ser pela primeira vez o goleador máximo da prova.

‘Cinzentão’

Ronaldo foi eleito o melhor jogador da Serie A esta época, mas a nível de golos ficou aquém do esperado. Os 21 golos apontados na presente edição não chegam para ficar no pódio dos melhores marcadores de uma liga, algo que não sucedia ao português desde 2005/06 (United).