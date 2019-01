Ronaldo quer entrar a matar

Ronaldo já está cansado de férias e quer entrar a matar em 2019. Quem se arrisca a pagar a fatura é o Bolonha, que passou incólume no primeiro embate com ele. CR7 limitou-se a assinar uma assistência no triunfo (2-0) da Juventus sobre a turma de Filippo Inzaghi na 6ª jornada da Serie A. Será que voltará a resistir-lhe amanhã no Renato Dall’Ara, por ocasião oitavos-de-final da Taça de Itália?O craque de 33 anos não joga desde 29 de dezembro, dia em que rubricou um bis frente à Sampdoria. Aproveitou o interregno competitivo em Itália para rumar ao Dubai, onde passou férias com a família e arrecadou dois Globe Soccer Awards. Recuperou forças e retomou os treinos na última terça-feira já com o pensamento focado na segunda competição do calendário italiano.A Taça de Itália vai tornar-se a 16ª prova em que Cristiano participa, contabilizando só as competições realizadas pelas equipas principais do Sporting, United, Real e Juventus. O que se pode dizer das entradas de CR7 no ano civil? Só ganhou metade dos jogos. Desde 2003 contabiliza oito vitórias, cinco empates e três derrotas no primeiro embate oficial do ano. Soma oito golos, o último deles obtido em 2017 diante do Granada.Má notícia para Allegri é a lesão contraída por Mandzukic. Devido a um problema muscular na coxa esquerda, o avançado croata de 32 anos não pode defrontar o Bolonha, encontrando-se mesmo em dúvida para o duelo da Supertaça com o Milan, que se realiza na quarta-feira em Jidá, Arábia Saudita. Recuperado da operação ao joelho direito, João Cancelo, esse, já efetua sprints, podendo regressar ao ativo já amanhã.