Ronaldo revela a equipa que gostaria de encontrar na final da Champions: «Assinava já»

A Juventus está apurada para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões e, à semelhança das restantes equipas qualificadas, aguarda pelo sorteio para saber quem será o seu próximo adversário na Liga Milionária. E há um Cristiano Ronaldo não quer defrontar, pelo menos para já."Jogar contra o Real Madrid nos oitavos-de-final? Trata-se de uma equipa extraordinária, preferia defrontá-los mais tarde. Na final? Assinaria agora mesmo para os defrontar na final", disse o português à Sky Sports.Cristiano Ronaldo assegurou que está fisicamente recuperado. "Agora sinto-me melhor. As queixas são coisas do passado. Tive uma dor no joelho durante algumas semanas, mas estou bem. E a equipa também está bem. Está tudo a melhorar", acrescentou o camisola 7 dos bianconeri.O avançado foi também inquirido sobre o entendimento em campo com os argentinos Higuaín e Dybala. "O trindente? Divertimo-nos juntos. Gostaria de poder jogar com ambos, mas o treinador é que decide."