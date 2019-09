Ronaldo vai a jogo frente à SPAL

Sentimento agridoce no seio da Juventus. Na antecâmara do jogo de amanhã frente à SPAL, duas notícias marcaram o dia dos bianconeri. Por um lado, Cristiano Ronaldo, que falhou o último embate da equipa liderada por Sarri, frente ao Brescia, está recuperado das mazelas que o afetaram e é opção para o jogo da 6ª jornada da Serie A. Contudo, em sentido inverso, Alex Sandro foi obrigado a deslocar-se ao Brasil, uma vez que recebeu a notícia da morte do pai.