"Não tenho direito de o fazer, porque trabalho numa grande equipa [é administrador da SAD do Benfica]. Eles terão de entrar em campo tendo na memória que são campeões europeus. Há muitas equipas que jogam bem, mas tenho a certeza de que vamos dar-nos bem".



André Silva não teve uma primeira temporada de futebol italiana ao nível daquilo que os transalpinos esperavam, com apenas dez golos em 40 partidas, mas Rui Costa não tem dúvidas de que o jovem avançado português irá acabar por brilhar em Itália. Em declarações após o jogo de despedida de Andrea Pirlo, o antigo jogador deixou ainda elogios a Bryan Cristante e falou também da Seleção Nacional."Nenhum avançado na sua idade foi um fenómeno no primeiro ano de Serie A. Todos esperavam muito da parte dele, especialmente quando jogas numa equipa como o Milan. Mas ele precisa de tempo e no futuro dará alegrias", garantiu o antigo 10 milanês, que optou por não comentar diretamente as escolhas de Fernando Santos:

Autor: Fábio Lima