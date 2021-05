Saiba quanto é que as equipas da liga italiana vão receber pelos direitos televisivos

Itália é um dos países onde os direitos televisivos do futebol estão centralizados e, a uma jornada do fim da Serie A, já são conhecidos os valores que cada uma das 20 equipas que disputa a prova vão receber.





De acordo com o jornal 'Calcio e Finanza', o 'bolo' total de 2020/21 é de 1,1 mil milhões de euros (M€) e para o campeão Inter Milão estão destinados 23,4 M€, mais 4 M€ do que a recompensa para o 2.º colocado da tabela, que está ainda por definir, tal como a grande maioria dos lugares finais. Na 'cauda', os já despromovidos Crotone (19.º) e Parma (20.º) vão receber, respetivamente, 1,6 M€ e 900 mil euros.Metade do valor total proveniente dos direitos televisivos é pago em partes iguais pelas 20 equipas da Serie A.Outros 20 por cento (%) são pagos em função dos adeptos que cada clube tem e os 30% restantes são divididos tendo em conta o desempenho desportivo das equipas, sendo que 15% dizem respeito à performance da atual temporada e os outros 15% ao histórico desportivo de cada clube desde... 1946.