Salernitana corre sério risco de ser excluída da Serie A em janeiro

A imprensa italiana adianta esta quarta-feira que a Salernitana corre o sério risco de ser excluída da Serie A a partir de 1 de janeiro, isto caso Claudio Lotito, o atual dono do clube, não consiga encontrar um comprador. Caso tal não suceda, a imprensa italiana adianta que a Salernitana será relegada automaticamente aos campeonatos amadores e o escalão principal ficará com menos uma equipa para a segunda metade da temporada.Em causa está o facto de Lotito deter também a Lazio, algo que vai contra os regulamentos, que proíbem uma pessoa de deter dois clubes no mesmo escalão. Lotito está desde o final da época passada a tentar encontrar um comprador, colocou entretanto o clube nas mãos de um fundo que tinha a missão de gerir e encontrar um comprador, mas, a duas semanas do final do prazo dado pelas autoridades, não surgiu ainda qualquer oferta para a sua venda.Ao que tudo indica, segundo adianta o portal 'Football Italia', se a Salernitana for efetivamente excluída serão 'apagados' da tabela os pontos dos jogos já disputados pela equipa, algo que terá impacto em algumas equipas que lutam pela permanência. Note-se que a Salernitana de momento é última, com 8 pontos em 17 jornadas.