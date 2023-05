Salernitana de Paulo Sousa perde na visita ao Empoli

A Salernitana, treinada pelo português Paulo Sousa, foi derrotada esta segunda-feira na deslocação ao campo do Empoli, por 2-1, no terceiro jogo consecutivo sem vitórias na Liga italiana de futebol, mas segue oito pontos acima da zona de despromoção.

O jovem avançado Nicolo Cambiaghi abriu o marcador para a formação da casa, aos 38 minutos, e, aos 63, Francesco Caputo dilatou a vantagem, com a Salernitana a reduzir aos 85, por intermédio do internacional polaco Krzysztof Piatek.

Com os três pontos, o Empoli segue em 14.º lugar, com 38 pontos, enquanto a formação comandada por Paulo Sousa está logo atrás, no 15.º posto, com 35 pontos.