Salernitana não viajou para Udine

Depois de terem sido diagnosticados vários casos positivos de Covid-19 no plantel, o Salernitana foi impedido de viajar para ontem para Udine, onde hoje a equipa de Beto (ex-Portimonense). Segundo a imprensa italiana, a autoridade de saúde local ordenou isolamento aos infetados e mais testes de despistagem a jogadores, equipa técnica e restante staff. Do lado da Udinese não existe preocupação quanto a um possível adiamento. “A Liga informou-nos que o jogo está confirmado e que Salernitana reservou um voo charter para estar em campo. Há 99,9% de hipóteses de se jogar e não há motivo para duvidar”, afirmou Pierpaolo Marino, responsável da Udinese. Na Lazio, Immobile encontra-se em isolamento, após a mulher do avançado italiano ter acusado positivo à Covid-19, mas poderá voltar diante do Veneza.