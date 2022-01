Salernitana punida com derrota e subtração de um ponto por falhar jogo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Salernitana viu esta terça-feira complicar-se ainda mais a sua permanência na Serie A italiana, ao ser penalizada com derrota e subtração de um ponto por falhar a visita à Udinese, devido à covid-19.

O último classificado da Serie A teve um surto de covid-19 e não se deslocou a Udine para o desafio de 21 de dezembro, apesar de ter jogadores suficientes para o fazer: acabou por ser impedida de viajar pelas autoridades sanitárias locais.

A federação italiana entende que o clube "encorajou ativamente" a decisão de obrigação de quarentena decretada pelas autoridades locais, culpando o clube de Salerno, no Sul de Itália, de não ter "implementado todas as precauções que teriam permitido a transferência em 'bolha' e em segurança de todo o grupo".

Com a derrota por 3-0 e a subtração de um ponto, a Salernitarna passa a ter somente 10 pontos, ficando a oito do Veneza, nova equipa do português Nani, que é primeira equipa acima da linha de água.

O clube pode recorrer da decisão, tal como o fez o Nápoles, inicialmente punido por não defrontar a Juventus, mas que ganhou o apelo e o desafio acabou remarcado.

A federação tem em mãos mais jogos que não se realizaram devido à quarentena de quatro clubes.