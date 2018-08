ES

Em defeso marcado pela transferência de Cristiano Ronaldo, a Sampdoria não quis ficar atrás e também terá o seu Ronaldo. Chama-se Ronaldo Vieira, é guineense e chega ao conjunto de Génova proveniente do Leeds United, clube no qual jogava desde 2011, ano em que os ingleses o contrataram no Benfica.Contudo, para lá da transferência propriamente dita, o que chama à atenção nesta transação foi a forma original que a Sampdoria utilizou para anunciar o seu reforço. No Twitter, na sua versão em inglês, a Samp decidiu 'roubar' a ideia da Juventus e, com o mesmo esquema visual, mostrou o seu mais recente reforço, apenas colocando o sombreado com a silhueta do guineense e acrescentando, abaixo do nome, o apelido Vieira.

Autor: Fábio Lima