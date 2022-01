Sampdoria e Adrien Silva rescindem contrato por mútuo acordo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Sampdoria, da Liga italiana, anunciou a rescisão de contrato por mútuo acordo com o médio internacional português Adrien Silva, que aos 32 anos é livre de assinar por qualquer clube.

"A UC Sampdoria anuncia que rescindiu contrato, de forma consensual, que diz respeito aos direitos desportivos de Adrien Silva", pode ler-se num curto comunicado.

A 'Samp' agradeceu ainda ao jogador luso "o comprometimento que demonstrou nas duas temporadas" em que representou o emblema, desejando-lhe "boa sorte para o resto da carreira".

Campeão europeu pela seleção em 2016, Adrien Silva foi 'capitão' do Sporting antes de sair, em 2017, para os ingleses do Leicester, onde não vingou, sendo cedido aos franceses do Mónaco antes de ser vendido para Itália.

Este ano, cumpriu 18 jogos ao todo, entre Liga e Taça de Itália, o último dos quais o empate a duas bolas com a Roma de José Mourinho, em 22 de dezembro de 2021